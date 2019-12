Polska przegrała z Hiszpanią B 26-27 w meczu rozgrywanego w Tarnowie międzynarodowego turnieju piłki ręcznej 4 Nations Cup 2019.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

To ostatni sprawdzian w kraju dla "Biało-Czerwonych", którzy się przygotowują się do występu w styczniowych mistrzostwach Europy. Trener Patryk Rombel na turniej powołał 20 zawodników. Ostatni z nich, Patryk Walczak, do Tarnowa dojechał w piątek, gdyż dzień wcześniej grał jeszcze mecz w 2. Bundeslidze. Z tego grona, uwzględniając zawodników 1. Bundesligi, Piotra Chrapkowskiego i Macieja Gębala, wyłoni się kadra, którą zobaczymy na mistrzostwach Europy. Polacy na początku styczniu zagrają jeszcze w Hiszpanii w tradycyjnym memoriale Barcenasa.



Organizatorzy w Tarnowie zadbali o uroczystą oprawę. Prezentacja drużyn odbyła się przy wygaszonych jupiterach. Kibice a capella odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Oba zespoły niedawno zmierzyły się w Argentynie. W Ameryce Płd. zanotowano remis 24-24.



Grę polskiego zespołu ze środka rozegrania kierował Adrian Kondratiuk. Hiszpanie - duże grono zawodników tego zespołu to młodzieżowi mistrzowie Europy i świata sprzed trzech i dwóch lat - zaczęli z przytupem. Po dwa gole rzucili Jaime Fernendez i leworęczny Imanol Garcianda. Gospodarze turnieju pierwszego gola zdobyli w czwartej minucie. Jego autorem z lewego skrzydła był Przemysław Krajewski. Rywale grali na dużym procencie skuteczności.



Jeszcze przed upływem kwadransa w polskiej bramce pojawił się Adam Morawski. Dużo podań "Biało-Czerwonych" kierowanych było na koło do Kamila Syprzaka. Nasz najwyższy zawodnik był jednak doskonale pilnowany, zazwyczaj przez dwóch, a nawet trzech przeciwników. Rzut bieżny Antoniego Łangowskiego wywołał brawa na trybunach. W tym momencie chciałoby się rzec: dlaczego tak rzadko widzieliśmy takie akcje.



Z rzutów karnych punktował Arkadiusz Moryto, który w pierwszej połowie czterokrotnie pokonał Manuela Ledo. Mógł mieć o jedno więcej trafienie, ale raz Hiszpan wyczuł jego intencję. Goście bez większych strat przetrwali okres podwójnego osłabienia, stale prowadząc 6-7 bramkami.



Zdjęcie Antonio Bazan (z lewej) i Michał Szyba podczas meczu Polska - Hiszpania w Tarnowie / Paweł Topolski / PAP

Reklama



Druga połowa rozpoczęła się od udanej obrony Morawskiego. W tym momencie Polacy grali o jednego mniej. Po chwili do protokołu - w rubryce gole - zapisał się Maciej Pilitowski, który zastąpił Kondratiuka. Z dobrej strony zaprezentował się Dawid Dawydzik, który zarabiał rzuty karne. "Siódemki" wykorzystywał Moryto i tablica wskazała wynik 14-18. Gdy nasz najlepszy skrzydłowy trafił w kontrze to... hiszpański trener poprosił o czas.



Gdy wydawało się, że straty Polaków będą maleć to wówczas skutecznością z lewego skrzydła imponował Joseph Folques. Po indywidualnym zagraniu Michała Olejniczaka "Biało-Czerwoni" byli już tylko na -2. A po śmiałym wejściu Pilitowskiego między obrońców remis był już blisko. Druga połowa w wykonaniu gospodarzy była zdecydowania lepsza niż pierwsze 30 minut. Kornecki zaliczył udany powrót między słupki. I stało się! Rezultat wyrównał Piotr Jarosiewicz. W tym momencie boiskowy zegar wskazywał ponad pięć minut do końcowej syreny.



Mogło być jeszcze lepiej, ale Krystian Bondzior nie zdołał skończyć kontry tak jak zamierzał. Widownia eksplodowała po rzucie z siódmego metra Moryty! 26-25. Do wyrównania na dwie minuty przed końcem doprowadził Garciandia, a w momencie, kiedy Polacy grali w osłabieniu, do pustej bramki trafił bramkarz drużyny hiszpańskiej Ignacio Biosca. Strata piłki w ataku zaprzepaściła szansę na podział punktów.

W pierwszym spotkaniu imprezy reprezentacja Białorusi pokonała rywali ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 31-24 (19-9).

W sobotę "Biało-Czerwoni" zmierzą się z reprezentacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Początek meczu o 19.45.

Polska - Hiszpania B 26-27 (10-16)

Polska: Kornecki, Morawski - Olejniczak 3, Krajewski 2, Zarzycki, Łangowski 2, Czuwara, Pilitowski 3, Syprzak 1, Moryto 9, Jarosiewicz 1, Kondtariuk, Przybylski 2, Bondzior, Piechowski, Dawydzik 3, Szyba.

Hiszpania B: Boiosca Garcia 1, Ledo Menendez - Pecina 1, Garciandia 7, Serdio 1, Bazan, Azkue 1, Paedes, Serrad 1, Fernandez 3, Izquiero 1, Canellas 2, Marquez 2, Odriozola 4, Folques 3, Lopez 1.

Sędziowali: Andrzej Chrzan, Michał Janas.

Białoruś - Zjednoczone Emiraty Arabskie 31-24 (19-9)

Najwięcej bramek: dla Białorusi - Barys Puchouski 6, Andriej Jurynok 5, dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Shehab Albalooshi 6.