Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała w ostatnim spotkaniu 4 Nations Cup z Białorusią 24-25. Polacy mieli lepsze momenty w grze, jednak nie poradzili sobie z wyżej notowanym rywalem. Turniej w Tarnowie był dla "Biało-Czerwonych" ważnym testem przed mistrzostwami Europy, które rozpoczną się w styczniu.

Polacy żeby triumfować w turnieju musieli wygrać ostatnie spotkanie co najmniej różnicą trzech bramek. Sztuka ta się nie udała, przegrali mecz z lepszą w tym spotkaniu reprezentacją Białorusi i ostatecznie zajęli trzecią lokatę.

W pierwszej części gry reprezentacja Polski grała nieźle, jednak nie udało jej się się powstrzymać wyżej notowanych Białorusinów. Pierwsze trafienie w meczu należało do Jurynoka, a szybko odpowiedział na nie Moryto. Do 14. minuty podopieczni Patryka Rombla grali bramka za bramkę z rywalami, jednak później piłkarze ręczni gości zaczęli przeważać i pierwsze 30 minuty zakończyło się rezultatem 11-15.



W drugiej części spotkania dobrą zmianę dali Szymon Sićko i Dawid Dawydzik. Po bramce Sićki w 47. minucie Polacy przegrywali już tylko 20:21, a w 50. minucie po rzucie karnym Przemysława Krajewskiego na tablicy pojawił się remis 22:22. Biało-czerwoni nie wykorzystali także braku ukaranego czerwoną kartką Siergieja Szyłowicza i po raz kolejny zanotowali przestój w grze. Bramki w końcówce zdobywał tylko z rzutów karnych Krajewski i on też zdobył w ostatnich sekundach 24 bramkę dla Polski.

Najlepszymi zawodnikami spotkania zostali wybrani w drużynie Białorusi - Arciom Karalek, a w polskim zespole bramkarz Mateusz Kornecki, który świetnymi interwencjami uchronił swój zespół od wyższej porażki.



Końcowa kolejność: 1. Białoruś, 2. Hiszpania B, 3. Polska, 4. ZEA.





Polska - Białoruś 24-25 (11-15)

Polska: Kornecki, Morawski - Olejniczak 2, Krajewski 6, Walczak, Sićko 3, Łangowski 1, Czuwara, Pilitowski 1, Syprzak 1, Moryto 5, Kondratiuk, Przybylski 3, Bondzior, Piechowski, Dawydzik 2, Szyba.



Białoruś: Mackiewicz, Kiszow, Browka, Kułak, Szyłowicz 4, Astraszapkin, Puchowski 3, Sałdacenka, Jurynok 4, Baranow 2, Łukjanczuk, Karalek 4, Waliupow 7, Gajduczenko 1, Kiszow.

Hiszpania B - Zjednoczone Emiraty Arabskie 32-15

W przedostatnim meczu turnieju piłkarzy ręcznych 4 Nations Cup 2019 rozgrywanym w Tarnowie drużyna Hiszpanii B pokonała reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich 32:15 (18:4). Najwięcej bramek: dla Hiszpanii B - Joseph Folques 6, Kauldi Odriozola 5, dla ZEA - Ahmed Aldhanhani 3.