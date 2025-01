4 Nations Cup piłkarzy ręcznych od środy tylko w kanałach Polsat Sport

Cieszymy się z powrotu reprezentacyjnej piłki ręcznej do Polsatu. Od roku transmitujemy zmagania ligowe, a teraz nasza oferta staje się kompletna. Tak samo było w czasach największych sukcesów tej dyscypliny. W sportowej redakcji Polsatu wszyscy mocno trzymamy kciuki za to, by w najbliższych latach - podobnie jak wtedy - polskie reprezentacje sięgały po medale największych turniejów międzynarodowych. - Szymon Rojek, komentator Polsatu Sport

Nowa umowa ZPRP i Polsatu obowiązuje w latach 2025 - 2029 i obejmuje wszystkie odbywające się w Polsce mecze naszych seniorskich reprezentacji kobiet i mężczyzn w eliminacjach Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy, a także krajowe spotkanie towarzyskie. Pozostałe filary umowy to ORLEN Puchar Polski pań i panów oraz rozgrywki ORLEN Summer Superligi, czyli turnieju w piłce ręcznej plażowej. To kolejny - po zawartym rok wcześniej z ORLEN Superligą - wieloletni kontrakt Telewizji Polsat na transmisje piłki ręcznej.

Reprezentacyjna piłka ręczna wraca do Telewizji Polsat po kilku latach przerwy. To fantastyczna wiadomość dla kibiców oraz zawodników i zawodniczek, bo to właśnie z transmisjami w kanałach Polsatu kojarzymy czas największych sukcesów polskiego szczypiorniaka. Liczymy na to, że w czasie kolejnej odsłony naszej współpracy, będziemy świadkami narodzin nowej złotej ery polskiej piłki ręcznej i czekają nas wielkie sukcesy. - Iwona Niedźwiedź, była Reprezentantka Polski, a obecnie ekspertka Polsatu Sport