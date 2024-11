37 bramek z rzędu w mistrzostwach kontynentu. Mistrzyni Polski brała w tym udział

Końcówka listopada i pierwsza połowa grudnia to w kobiecej piłce ręcznej czas na rozgrywki międzynarodowe. W latach nieparzystych odbywają się mistrzostwa świata, w tych parzystych - poszczególnych kontynentów. W turnieju dla 24 najlepszych drużyn w Europie znalazły się po raz kolejny Polki, ale awansować do drugiej fazy będzie trudno. Choć to zadanie realne, przy czym warunek jest jeden: znacznie lepsza gra niż w czwartkowym spotkaniu z Francją.

