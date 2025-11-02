25:12 w połowie roboty, plus 17 na koniec. Eksplozja radości Polaków, jest awans

Pierwsza reprezentacja Polski przegrała w piątek w Wałbrzychu z Czechami - był to ostatni w tym roku sprawdzian drużyny Joty Gonzaleza. Już wkrótce hiszpański selekcjoner będzie musiał wybrać szeroki skład na finały mistrzostw Europy, te nasz zespół zacznie 16 stycznia w Kristianstad starciem z Węgrami.

Takiego występu nie miała jeszcze zagwarantowanego kadra juniorów prowadzona przez Rafała Glińskiego - zawodników z rocznika 2008 i młodszych. Aby wywalczyć dziewiątą w historii przepustkę na finałowy turniej mistrzostw Europy, młodzi Polacy musieli zająć pierwsze lub drugie miejsce w turnieju w Schaffhausen.

Kluczowe w tym kontekście okazało się piątkowe starcie z Łotwą - wygrane na tyle wysoko, że sobotnia minimalna przegrana ze Szwajcarią niewiele już mogła zaszkodzić. Nastolatkom z orłem na piersi zostało dzisiaj postawienie kropki nad i - pokonanie najsłabszej w stawki drużyny Cypru.

Awans polskich piłkarzy ręcznych w Szwajcarii. Pogrom na sam koniec, Cypr rozbity

W kadrze reprezentacji do lat 18 można znaleźć nazwiska: Moryto czy Tkaczyk. I nie będzie to żaden zbieg okoliczności. Mateusz Tkaczyk to syn Grzegorza, legendarnego rozgrywającego reprezentacji Polski, który grał przecież w kadrze z Rafałem Glińskim, dziś trenerem naszych juniorów. A Jakub Moryto to z kolei młodszy brat Arkadiusza, skrzydłowego Industrii, tak samo zaczynający karierę w Kusym Kraków. Dziś zaś brat może nadzorować go w Kielcach, bo tam młodszy z klanu chodzi do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dominik Tylman, bramkarz reprezentacji Polski U-18 Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

W Schaffhausen największe znaczenie miało pierwsze starcie - z Łotwą. Już w pierwszej połowie podopieczni Glińskiego prowadzili 16:11, także po 30 minutach gry mieli pięć bramek zaliczki (22:17). I kontrolowali spotkanie po przerwie, wygrali 38:33.

Gdyby w sobotę Polacy pokonali Szwajcarię, awans byłby już pewny. I choć gospodarze turnieju w pierwszej połowie mieli olbrzymią przewagę, prowadzili 21:14, to w drugiej lepsza była ekipa Glińskiego. W 50. minucie Kamil Skiba wyrównał na 28:28. W końcówce ostatnie słowo należało do Szwajcarów, to oni wygrali prowadzili już 31:29, wygrali 31:30.

Mecz reprezentacji Polski prowadzonej przez Rafała Glińskiego Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Dziś więc zespół Glińskiego musiał więc wygrać z Cyprem. I właściwie zapewnił sobie sukces w końcówce pierwszej połowy, odskakując z 14:20 na 20:12. Po pierwszej połowie było 25:12, po drugiej - 42:25.

A to oznaczało już awans, bez względu na wynik ostatniego spotkania Łotwy ze Szwajcarią. A ten wysoko wygrała Szwajcaria - też wywalczyła awans.

Rafał Gliński jeszcze jako zawodnik w reprezentacji Polski ATTILA KISBENEDEK AFP

