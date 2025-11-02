Partner merytoryczny: Eleven Sports

25:12 w połowie roboty, plus 17 na koniec. Eksplozja radości Polaków, jest awans

Andrzej Grupa

Męska reprezentacja Polski od niemal dziesięciu już lat rzadko daje kibicom zbyt wielu powodów do radości, od czasów igrzysk w Rio de Janeiro Biało-Czerwoni nie walczyli o medale. Być może kiedyś w ślady braci Siódmiaków, Lijewskich czy Jureckich pójdą kiedyś obecni juniorzy młodsi. Kadra prowadzona przez Rafała Glińskiego w efektownym stylu przypieczętowała awans do przyszłorocznych finałów EURO U-18 - w Szwajcarii rozbiła Cypr 42:25 (25:12).

Radość Mikołaja Steczka (z lewej) i Michałą Cieśli. Polacy już po raz dziewiąty zagrają w finałach EURO
Radość Mikołaja Steczka (z lewej) i Michałą Cieśli. Polacy już po raz dziewiąty zagrają w finałach EUROBenjamin Faes / freshfocus via ZPRPmateriały prasowe

Pierwsza reprezentacja Polski przegrała w piątek w Wałbrzychu z Czechami - był to ostatni w tym roku sprawdzian drużyny Joty Gonzaleza. Już wkrótce hiszpański selekcjoner będzie musiał wybrać szeroki skład na finały mistrzostw Europy, te nasz zespół zacznie 16 stycznia w Kristianstad starciem z Węgrami.

Takiego występu nie miała jeszcze zagwarantowanego kadra juniorów prowadzona przez Rafała Glińskiego - zawodników z rocznika 2008 i młodszych. Aby wywalczyć dziewiątą w historii przepustkę na finałowy turniej mistrzostw Europy, młodzi Polacy musieli zająć pierwsze lub drugie miejsce w turnieju w Schaffhausen.

    Kluczowe w tym kontekście okazało się piątkowe starcie z Łotwą - wygrane na tyle wysoko, że sobotnia minimalna przegrana ze Szwajcarią niewiele już mogła zaszkodzić. Nastolatkom z orłem na piersi zostało dzisiaj postawienie kropki nad i - pokonanie najsłabszej w stawki drużyny Cypru.

    Awans polskich piłkarzy ręcznych w Szwajcarii. Pogrom na sam koniec, Cypr rozbity

    W kadrze reprezentacji do lat 18 można znaleźć nazwiska: Moryto czy Tkaczyk. I nie będzie to żaden zbieg okoliczności. Mateusz Tkaczyk to syn Grzegorza, legendarnego rozgrywającego reprezentacji Polski, który grał przecież w kadrze z Rafałem Glińskim, dziś trenerem naszych juniorów. A Jakub Moryto to z kolei młodszy brat Arkadiusza, skrzydłowego Industrii, tak samo zaczynający karierę w Kusym Kraków. Dziś zaś brat może nadzorować go w Kielcach, bo tam młodszy z klanu chodzi do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

    Młody mężczyzna w czarnym stroju bramkarza piłki ręcznej z numerem 97 i godłem Polski na piersi stoi przy bramce na hali sportowej, trzymając się słupka.
    Dominik Tylman, bramkarz reprezentacji Polski U-18Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    W Schaffhausen największe znaczenie miało pierwsze starcie - z Łotwą. Już w pierwszej połowie podopieczni Glińskiego prowadzili 16:11, także po 30 minutach gry mieli pięć bramek zaliczki (22:17). I kontrolowali spotkanie po przerwie, wygrali 38:33.

    Gdyby w sobotę Polacy pokonali Szwajcarię, awans byłby już pewny. I choć gospodarze turnieju w pierwszej połowie mieli olbrzymią przewagę, prowadzili 21:14, to w drugiej lepsza była ekipa Glińskiego. W 50. minucie Kamil Skiba wyrównał na 28:28. W końcówce ostatnie słowo należało do Szwajcarów, to oni wygrali prowadzili już 31:29, wygrali 31:30.

    Trzech młodych mężczyzn w sportowych strojach walczy o piłkę na hali, skupiając się na dynamicznej rywalizacji podczas meczu piłki ręcznej.
    Mecz reprezentacji Polski prowadzonej przez Rafała GlińskiegoPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe

    Dziś więc zespół Glińskiego musiał więc wygrać z Cyprem. I właściwie zapewnił sobie sukces w końcówce pierwszej połowy, odskakując z 14:20 na 20:12. Po pierwszej połowie było 25:12, po drugiej - 42:25.

    A to oznaczało już awans, bez względu na wynik ostatniego spotkania Łotwy ze Szwajcarią. A ten wysoko wygrała Szwajcaria - też wywalczyła awans.

    Trzech zawodników walczy o piłkę w trakcie meczu piłki ręcznej, dwóch zawodników w białych strojach próbuje powstrzymać zawodnika w czerwonym stroju z piłką w dłoni, napięcie i sportowa rywalizacja widoczne na twarzach graczy.
    Rafał Gliński jeszcze jako zawodnik w reprezentacji PolskiATTILA KISBENEDEKAFP
