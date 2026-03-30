OTP Bank-Pick Szeged - Industria Kielce w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 02 kwietnia 2026 godz. 18:45
Już 2 kwietnia o godz. 18:45 Industria Kielce rozpocznie walkę o ćwierćfinał Ligi Mistrzów wyjazdowym starciem z Pick Szeged. Pierwszy mecz 1/8 finału zapowiada się niezwykle emocjonująco - kielczanie przystępują do rywalizacji jako wyżej notowany zespół po solidnej fazie grupowej (17 pkt), podczas gdy Węgrzy zdobyli ich 11. Historia bezpośrednich spotkań również przemawia za polską drużyną. Szeged jest jednak groźny u siebie i potrafi narzucić szybkie tempo. Stawką dwumeczu jest awans do ćwierćfinału i dalsza walka o Final Four. Zapraszamy na relację na żywo.