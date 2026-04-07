Orlen Wisła Płock - Sporting CP w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 kwietnia 2026 godz. 18:45
W rewanżowym starciu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock staje przed niezwykle trudnym zadaniem, próbując odrobić straty z pierwszego meczu ze Sportingiem Lizbona. "Nafciarze" we własnej hali, przy ogłuszającym dopingu swoich kibiców, zawsze stają się wyjątkowo trudnym rywalem dla innych ekip. Sporting Lizbona przyjeżdża do Płocka z zamiarem narzucenia swojego szybkiego stylu gry, ale to szczelna i agresywna obrona Wisły ma być kluczem do powstrzymania Portugalczyków. Wykorzystanie atutu własnego parkietu oraz wysoka skuteczność w ataku pozycyjnym będą niezbędne. Zapowiada się emocjonująca walka o każdą bramkę, w której płocczanie zrobią wszystko, by przybliżyć się do upragnionego awansu.