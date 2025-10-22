Orlen Wisła Płock - FC Barcelona w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 20:45W czwartek 23 października ORLEN Wisła Płock podejmie FC Barcelonę w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Nafciarze są w świetnej formie po zwycięstwie w „Świętej Wojnie” nad Industrią Kielce w miniony weekend, co doda im pewności w starciu z katalońskim gigantem. Mecz odbędzie się w Orlen Arenie, gdzie przy pełnych trybunach gospodarze będą chcieli potwierdzić klasę po sensacyjnym triumfie nad PSG. Barcelona przyjedzie mocna, więc o zwycięstwie przesądzą detale: skuteczność i obrona. Zapraszamy na relację na żywo.