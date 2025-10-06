MKB-MVM Veszprem - Industria Kielce w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 października 2025 godz. 18:45Industrię Kielce czeka nie lada trudne wyzwanie, jakim jest wywalczenie kompletu punktów w Veszprem. Drużyna z Węgier jest niezwykle utytułowana i co roku jest jednym z kandydatów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Veszprem obecnie ma na koncie dwa zwycięstwa i jedną porażkę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Industria ma odwrotny bilans i choć faworytem nie będzie, z pewnością ma potencjał, aby sprawić niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.