Przebieg gry

Łomża Vive Kielce bardzo słabo zagrała w pierwszej połowie, przegrywając ją czterema bramkami. Po zmianie stron intensywnie ruszyła do odrabiania strat, co udało jej się przy stanie 20:20, aż do stanu 26:26. Niestety, końcówka należała do Dinama.