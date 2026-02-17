Industria Kielce - Veszprem w 11. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 lutego 2026 godz. 18:45
Industria Kielce wraca do rywalizacji po przerwie na Mistrzostwa Europy i podejmie w hali rywala z Węgier, Veszprém HC. „Żółto‑biało‑niebiescy” zajmują obecnie 5. miejsce w grupie A z 9 punktami (4 zwycięstwa, 1 remis, 5 porażek), podczas gdy Veszprém jest wyżej - na 3. pozycji w tabeli z 12 punktami i bilansem 6-4. W pierwszym spotkaniu sezonu Węgrzy wygrali różnicą dwóch goli, a obie ekipy to doświadczeni gracze Ligi Mistrzów, mający w historii wiele pamiętnych starć i solidny dorobek w europejskich pucharach. Zapraszamy na relację na żywo.