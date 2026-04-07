Industria Kielce - OTP Bank-Pick Szeged w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Industria Kielce - OTP Bank-Pick Szeged w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

08.04.2026
Rozpoczęcie relacji: środa, 08 kwietnia 2026 godz. 18:45

Rewanżowe starcie w Hali Legionów to dla szczypiornistów Industrii Kielce (Iskry) mecz o "być albo nie być" w tegorocznej Lidze Mistrzów. Po porażce 23:26 w pierwszym spotkaniu na Węgrzech, podopieczni Talanta Dujszebajewa muszą odrobić trzybramkową stratę, by wywalczyć awans do ćwierćfinału, gdzie czeka już broniący tytułu SC Magdeburg. Kielecka ekipa liczy na powrót do wysokiej skuteczności, której zabrakło w Szegedzie, oraz na wsparcie kompletu publiczności, która niejednokrotnie niosła zespół w trudnych chwilach. Goście z Węgier przyjeżdżają jednak z solidną zaliczką i świetnie dysponowanym bramkarzem, co zapowiada niezwykle zaciętą walkę od pierwszej do ostatniej minuty.
Dwaj sportowcy w żółtych koszulkach obejmują się na hali sportowej, wyrażając silne emocje po zakończonej rywalizacji, w tle widownia.ANDREAS GORA/DPA via AFPAFP