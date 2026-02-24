Fuchse Berlin - Industria Kielce w 12. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Liga Mistrzów
Faza grupowa
26.02.2026
18:45
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 26 lutego 2026 godz. 18:45

26 lutego w EHF Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych czeka nas starcie Füchse Berlin - Industria Kielce. Berlińczycy prowadzą w grupie A z bilansem 10-0-1 i jako lider już przypieczętowali awans do ćwierćfinału, prezentując skuteczną ofensywę i stabilną formę w fazie grupowej. Industria Kielce zajmuje 4. miejsce z 11 pkt, wciąż walcząc o jak najlepszą pozycję i broniąc szans na fazę pucharową po imponującej wygranej nad Veszprém. Poprzednie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Berlin 37:32. Zapraszamy na relację na żywo.
Zawodnik w żółtej koszulce z piłką w ręce wykonuje dynamiczny rzut podczas meczu piłki ręcznej, w tle widoczny jest inny zawodnik oraz publika.
