Eurofarm Pelister - Orlen Wisła Płock w 11. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 lutego 2026 godz. 20:45
W zaplanowanym na 19 lutego meczu 11. kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych zmierzą się Eurofarm Pelister i Orlen Wisła Płock. Spotkanie grupowe w Bitoli będzie szansą dla Nafciarzy na umocnienie się w górnej części tabeli grupy B, gdzie plasują się w środku stawki z sześcioma zwycięstwami na koncie. Wisła Płock już w tym sezonie pewnie pokonała Pelister 36:25 i prezentuje równą formę w Champions League, walcząc o awans do kolejnej fazy. Z kolei macedoński zespół radzi sobie zmiennie - odniósł osiem porażek i szuka punktów, by przesunąć się w tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.