Dynamo Bukareszt - Industria Kielce w 6. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 18:4523 października Dynamo Bukareszt zmierzy się z Industrią Kielce w 6. kolejce Ligi Mistrzów EHF. Spotkanie zapowiada się emocjonująco. Obie drużyny walczą o cenne punkty i lepszą pozycję w grupie. Rumuński zespół liczy na wsparcie własnej publiczności, natomiast wicemistrzowie Polski chcą zrehabilitować się po weekendowej porażce z Wisłą Płock w krajowych rozgrywkach. Gospodarze w tabeli zajmują ostatnie miejsce, zaś Industria jest 6. Kibice mogą spodziewać się zaciętej rywalizacji i wysokiego tempa gry. Zapraszamy na relację na żywo.