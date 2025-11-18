Aalborg - Industria Kielce w 8. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 19 listopada 2025 godz. 18:45W ósmej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce zmierzy się w Danii z tamtejszym Aalborgiem. Po siedmiu spotkaniach gospodarze są drudzy, natomiast Industria zajmuje dopiero szóstą lokatę. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w poprzedniej kolejce, a mecz zakończył się remisem 32:32. Mniej zadowoleni z tego rezultatu mogą być zdecydowanie kielczanie, którzy na trzydzieści sekund do końca prowadzili dwoma trafieniami, a pomimo tego mecz zakończył się remisem. Czy Industria pokona Aalborg? Zapraszamy na relację na żywo.