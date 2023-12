Z nieba do piekła, Polki usłyszały złą nowinę. Fatalny scenariusz

Jeśli polskie piłkarki ręczne liczyły jeszcze na możliwość awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata, a na pewno takie marzenia wróciły po ograniu Serbii, to dwie godziny później szanse na to wyraźnie spadły. Aby tak się bowiem stało, muszą w tabeli znaleźć się wyżej od Danii i Niemiec. Wydawało się, że tę drugą drużynę będą w stanie zatrzymać Rumunki, które przez 40 minut grały świetnie, prowadziły. Niemki znów jednak pokazały kapitalne przygotowanie fizyczne, wygrały to starcie 24:22.