To z nimi Polki powalczą o ćwierćfinał. Efektowna wiktoria bez największej gwiazdy

Jeśli Polska pokona w poniedziałek Niemcy, wygra grupę F i z kompletem czterech punktów przystąpi do drugiej fazy mistrzostw świata. A tam będzie rywalizować z Danią, Serbią i Rumunią, przy czym Dunki są niemal pewniaczkami do jednego z dwóch miejsc dających prawo gry w ćwierćfinale. Starcia z Serbią i Rumunią zapowiadają się na bardzo ciekawie, ale zwłaszcza mecz z tymi ostatnimi może być ciężki. Szczególnie po tym, co dzisiaj pokazały Rumunki, na dodatek bez największej gwiazdy Cristiny Neagu.