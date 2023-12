To mogła być Polska. Rewelacja turnieju zatrzymana, mistrz olimpijski już w strefie medalowej

Ledwie trzy dni temu polskie piłkarski ręczne straciły szansę na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, bo przegrały wyraźnie z Francją. Dziś podobny przebieg miało starcia Czech i Francji, czyli też dwóch drużyn z różnych biegunów światowego handballu. Rzecz jednak w tym, że Czeszki swój plan już zrealizowały, ich awans do strefy medalowej byłby ogromną sensacją. Francja, mistrz olimpijski, jednak na to nie pozwoliła, choć pierwsza połowa była zacięta. Wygrała 33:22 (18:16).