Sytuacja Polek już jasna, nie jest dobrze. Wielki faworyt pokazał moc

Spotkanie Danii z Serbią kończyło zmagania w grupie E mistrzostw świata piłkarek ręcznych, ale było też niezwykle istotne dla reprezentacji Polski. Bo od czwartku Biało-Czerwone będą już rywalizować w zasadniczej części mundialu właśnie z tymi drużynami. Do ćwierćfinału awansują tylko dwie drużyny, a tabela nie wygląda na razie dla naszej drużyny zbyt dobrze. Awans wciąż jest realny, ale będzie o niego szalenie trudno. Zwłaszcza po tym, co Dunki pokazały we wtorek.