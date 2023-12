Starcie mistrzyń godne finału. Największy faworyt ma drogę mocno pod górkę

Mistrzynie olimpijskie, czyli Francja, kontra mistrzynie Europy i świata - Norwegia. Kapitalne emocje, wielkie widowisko, walka na całego - i rozstrzygnięcie w ostatniej akcji spotkania. Teoretycznie - ten pojedynek nie miał większego znaczenia, obie drużyny zapewniły sobie awans wcześniej. W praktyce grały o to, by w ćwierćfinale uniknąć niesamowitej Holandii. I to Francja, ku rozpaczy pełnej hali w Trondheim, wygrała to arcyciekawe starcie 24:23.