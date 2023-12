Sensacja na mistrzostwach świata, ale co zrobiły Polki? Niesamowite słowa Sylwii Matuszczyk już się niosą

Dla takich chwil kibice sportu emocjonują się meczami reprezentacji Polski. Jeśli nawet pewnymi fragmentami idzie jak po grudzie, to najważniejsze, gdy szczęśliwy koniec wieńczy dzieło. Tak było we wczorajszej batalii naszych piłkarek ręcznych na mistrzostwach świata, gdzie ostatecznie pokonały Serbki, a później jeszcze niesamowicie uśmiechnął się do nich los. Bardzo wymowna była reakcja obrotowej Sylwii Matuszczyk, której słowa są równie spektakularne, jak przebieg spotkania.