Rywalki Polek zaszalały. Koncert, wyrównany rekord mundialu

Dania to obok Norwegii główny faworyt mistrzostw świata. A może nawet największy, patrząc na przyszłościowy potencjał obu tych drużyn i to, że finałowe zmagania odbywać się będą jednak w Jyske Bank Boxen w Herning. Może rozpoczęła ten turniej niemrawo, przez ponad 50 minut miała ogromne kłopoty w starciu z Serbią, ale już dziś Dunki pokazały niezwykłą lekkość w swojej grze ofensywnej. I choć stało się to w meczu ze słabiutką reprezentację Chile, to jednak kilka elementów wywołało ogromną radość u ponad 7,5 tys. kibiców.