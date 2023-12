Grenlandia wystąpiła w mistrzostwach świata po raz drugi - poprzednio zdarzyło się to 22 lata temu we Włoszech. Wówczas przegrała gładko wszystkie pięć spotkań, ale nie grano jeszcze o Puchar Prezydenta. To zaś szansa dla tych najsłabszych, którzy nie awansują do fazy zasadniczej.

"Niezły zespół z trzeciej ligi duńskiej". Grenlandia walczyła o historyczne zwycięstwo na mundialu

Świetny początek wyspiarek. Przedostatnia lokata w mistrzostwach świata była coraz bliżej

Niewiele zresztą brakowało, by Grenlandia pierwszy sukces zaliczyła już wcześniej, w ostatnim meczu grupowym w Pucharze Prezydenta. Odrabiała straty do Paragwaju, doprowadziła do wyniku 19:20 w samej końcówce, to jednak rywalki rzuciły ostatnią bramkę. Dla Iranu najniższa przegrana to 29:33 z Kazachstanem.