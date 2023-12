Rekordowy triumf Polek, który... niewiele znaczy. To jednak dobry zwiastun

Podobnie zresztą jest w grupie E, z którą "polska grupa" się połączyć. Tam grają jedne z faworytek do tytułu, Dunki, ale także niezłe europejskie drużyny (Rumunia i Serbia) oraz słabiutkie Chile. Do ćwierćfinału, z tego sześciozespołowego grona, awansują tylko dwie najlepsze ekipy . To właśnie cel Polek - miejsce wśród ośmiu najlepszych drużyn świata powinno zapewnić prawo gry o igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Wysoko? Było już wyżej, 10 lat temu. Wtedy Polki zaliczyły piękny turniej

Sylwia Matuszczyk: Piłka krąży w mgnieniu oka. I Japonki tak samo krążą

Nic więc dziwnego, że Polki szczególnie dokładnie przygotowywały się na starcie z wicemistrzyniami Azji. W piątek miały dwie analizy wideo i trening ustawiony pod grę Japonek. - To zespół bardzo dynamiczny, bardzo szybko zmieniający kierunki, walczący do końca. Ale ma też słabsze strony - mówi asystent Senstada w reprezentacji Adrian Struzik. - Musimy zniwelować to, co one potrafią grać najlepiej, podwajać w obronie, by nie mogły zdobywać przewagi w sytuacjach jedna na jedną - dodaje.