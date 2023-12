Przyszłe rywalki Polek stworzyły wielkie widowisko. Sensacja była o krok

Takiego przebiegu starcia głównych, obok Norwegii, faworytek do wygrania mundialu żaden z kibiców w wypełnionej szczelnie potężnej hali w Herning nikt się raczej nie spodziewał. Dania miała przejechać się jak walec po Serbii, kadrowo tych obu zespołów nie ma co porównywać. A tymczasem to Bałkanki prowadziły na 10 minut przed końcem dwoma bramka, a o punkt walczyły do ostatniej minuty. Dania wygrała ostatecznie 25:21 - z tymi zespołami Polska powalczy wkrótce o ćwierćfinał mundialu.