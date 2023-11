Polska zdemolowała Iran. Idealny test siły na początek mundialu

W grupie F, rywalizującej w duńskim Herning, znalazły się dwie drużyny z Azji: Japonia i Iran. Pierwsza z nich to wicemistrz kontynentu, druga - czwarty zespół ostatnich Igrzysk Azjatyckich. Pod względem umiejętności dzieli je jednak przepaść, pokazały to już czwartkowe starcia. Japonia była o krok, a dosłowanie o dwie sekundy, od wyrwania punktu Niemkom, przegrała 30:31. Iran popełniał w meczu z Polską proste błędy, na poziomie nauki tej dyscypliny w szkole podstawowej. Był więc dość szybko faul w ataku, błąd kroków, wyrzucona piłka w aut przy podaniu z lewego na prawe rozegranie. Polki zaś kontrowały, szybko odskoczyły, a w 7. minucie gola rzutem przez całe boisko ustrzeliła nawet bramkarka Adrianna Płaczek. Wtedy było już 6:0.

Świetny początek Polek, wtedy grały skoncentrowane. A później już tego zabrakło

Wpuścił jednak na boisko swoją najbardziej obyłą w świecie zawodniczkę - bramkarkę Fatemeh Khalili. Jako jedyna gra poza krajem, w drugiej lidze rumuńskiej. Od razu też pokazała, że naprawdę wiele potrafi, zaczęła odbijać piłkę po rzutach Polek. W kilka minut zdobyły cztery bramki, mocno zirytowało to trenera Senstada. Tłumaczył swoich zawodniczkom, m.in. Aleksandrze Rosiak, jak powinny zachowywać się w defensywie. Przewaga Biało-Czerwonych już nie rosła, zatrzymała się na sześciu bramek. Niemoc po kilku minutach przełamała w końcu Monika Kobylińska.

Iran zdemolowany, polska bramkarka rzucała przez całe boisko. Ogromna różnica

Iran zadebiutował na mundialu dwa lata temu - przegrał sześć spotkań, nawet te w Pucharze Prezydenta, ostatecznie został sklasyfikowany na 31. pozycji. Przed Chinami, które ostatnie trzy boje oddały walkowerem, po pozytywnych wynikach testów antydopingowych. W Skandynawii chce powalczyć o pierwsze zwycięstwo na boisku, ale co najwyżej w dalszej części turnieju. W starciach z Polską, Niemcami czy Japonią nie ma szans. Zwłaszcza, jeśli te zespoły nie odpuszczają w defensywie.

Polki zaś po przerwie nie odpuszczały - pozwalały rywalkom co najwyżej na niegroźne rzuty z dystansu, przewaga znów rosła. Na jakieś trafienie Iranki musiały czekać do szóstej minuty. Bolały jednak rzuty karne zmarnowane przez Kobylińską czy Balsam, a z drugiej strony ładnie trafiała zaledwie 19-letnia rozgrywająca Fatemeh Merikhi. Tyle że nie wspierały jej koleżanki, a Biało-Czerwone mogły punktować z każdej pozycji. Nawet bramkarka Barbara Zima dwukrotnie rzuciła przez całe boisko do pustej bramki.