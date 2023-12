Polki rozbite, trener nie liczył się ze słowami. Mocna ocena po meczu

To był czarny poniedziałek dla polskiej piłki ręcznej kobiecej. Nasza reprezentacja przystępowała do starcia z Niemkami pełna nadziei, bo w dwóch pierwszych starciach na mundialu wcale nie prezentowała się gorzej od podopiecznych Markusa Gaugischa. A do tego przed mundialem Polki zagrały świetne spotkanie z Norwegią, na jej terenie. To naprawdę powodowało spory optymizm. No i nasze zawodniczki miały prawo pamiętać, że rok temu zostały oszukane przez Niemki i Hiszpanki. Bo z tymi pierwszymi Biało-Czerwone minimalnie przegrały, a z drugimi wygrały. Niemcy i Hiszpania zagrały zaś w ostatnim spotkaniu, ba - w ostatniej jego minucie - tak, aby padł wynik dający awans do drugiej fazy tym dwóm drużynom.