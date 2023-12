Polki rozbiły rywalki na MŚ. I chcą... zapomnieć o tym meczu

W grupie F Biało-Czerwone zmierzą się jeszcze z Japonią i Niemcami . To będą już zdecydowanie bardziej wymagające rywalki. I choćby z tego względu nasze panie niezbyt rozwodziły się nad inauguracyjnym spotkaniem w MŚ.

MŚ w piłce ręcznej 2023. Polki chcą jak najszybciej zapomnieć o wysokiej wygranej

- To było dla nas dość łatwe spotkanie, choć popełniłyśmy kilka głupich błędów. Do tego było kilka niewykorzystanych prostych sytuacji, które potem się na nas zemściły. Byłyśmy lepszym zespołem od przeciwniczek i pokazałyśmy to na boisku. Bardzo się cieszę, że mogłam zadebiutować na mistrzostwach świata. Jestem dumna z drogi, którą przeszłam, żeby tu być - mówiła po meczu Aleksandra Tomczyk, rozgrywająca reprezentacji Polski. Ona w tym spotkaniu zapisała na swoim koncie dwa trafienia.