Oto pierwszy ćwierćfinalista w polskiej grupie. Jest awans, jest i problem

Już przed starciem z Serbią Niemki wiedziały, że wygrana da im awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, a zarazem i do turnieju przedolimpijskiego. A to było celem nie tylko tej drużyny, ale i wielu innych. Tyle że sytuacja skomplikowała się, gdy z powodu kontuzji poza składem znalazła się liderka Niemiec Alina Grijseels. Bez swojej kapitan liderki grupy trzeciej i tak dały sobie radę, choć mecz był z gatunku tych niezbyt atrakcyjnych. Niemki wygrały z Serbkami 31:21.