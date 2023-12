Oto kolejne rywalki Polek. Awans po koszmarze, trener chwytał się za głowę

W mistrzostwach Ameryki Południowej zawsze dostają srogiego łupnia od Argentyny czy Brazylii, ale powiększenie mundialu do 32 drużyn pozwoliło im wrócić na ten turniej po 14 latach przerwy. Albo inaczej - grają w mistrzostwach świata po raz drugi . Poprzednio przegrały dziesięć spotkań, by w boju o przedostatnie miejsce ograć... Australię .

306 sekund i 3:0 dla Serbii. 13 minut później prowadziły Chilijki... 4:3

Zaczęło się jednak zgodnie z przewidywaniami - bałkańskie faworytki po 206 sekundach prowadziły 3:0 . Nie dziwiło to, wykorzystywały każdy błąd techniczny rywalek i kontrowały. Serbki zdecydowanie przewyższały swoje rywalki warunkami fizycznymi, było to widać na parkiecie.

Jak więc wytłumaczyć to, że przez kolejne 13 minut i 10 sekund nie potrafiły zdobyć choćby jednej bramki? To było coś niewyobrażalnego, nie dowierzał nawet trener Uroš Bregar . Kapitalnie broniła 23-letnia Madeleine Cortez , która ma jednak... zaledwie 164 cm wzrostu. Dlaczego więc Serbki starały się ją pokonać za wszelką cenę rzutami półgórnymi, nawet wówczas, gdy Chilijka broniła pajacykami?

Serbia kolejnym rywalem Polski. To kluczowe starcie już w czwartek

Ta była przez chwil na nieco lepszym poziomie, Serbia zdobyła pięć bramek z rzędu (10:5). A w drugiej połowie już dość spokojnie powiększała przewagę, ostatecznie wygrała 30:16. Co nie zmienia faktu, że świetne 50 minut z pierwszego starcia z Danią to jedyny jak na razie okres dobrej postawy tej drużyny na całym mundialu. W starciu z Rumunią spisała się słabo, dziś również.

I to właśnie Serbia będzie kolejnym rywalem Polek w drugiej fazie mistrzostw - już w czwartek o godz. 15.30. Biało-Czerwone muszą wygrać, by zachować jeszcze szanse na awans do fazy pucharowej. Zespół z Bałkanów, który przystąpi do zmagań bez choćby jednego punkt, jest już praktycznie na straconej pozycji.