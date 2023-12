"Miazga, tak bardzo tego chciałam". Polska bohaterka... przepraszała

Monika Kobylińska ma niemal najdłuższy staż w kadrze z obecnych reprezentantek Polski, wcześniej od niej, w marcu 2014 roku, debiutowała tylko Sylwia Matuszczyk. Przez 8,5 roku była dostępna dla kadry zawsze wtedy, gdy nie leczyła kontuzji. A te, urazy kolan, ją mocno prześladowały. Półtora roku temu Kobylińska wróciła do gry i od tamtej pory jest w świetnej formie. To ona pociągnęła Polskę w trudnym momencie arcyważnego meczu z Japonią. Pierwszą bramkę zdobyła w 9. minucie, ale w 20. minucie miała już na koncie pięć trafień. To jej bramki pozwalały uzyskać przewagę nad Japonią.

Najważniejsze bramki, cudowne spotkania. Monika Kobylińska poprowadziła Polskę do zwycięstwa

A w drugiej części, gdy Japonki wychodziły już wysoko przeciw polskiej kapitan, nic sobie z tego nie robiła. Nawet gdy trzy rywalki "wisiały" jej na ramieniu, była w stanie rzucić obok Naho Saito. I to Kobylińska przeprowadziła absolutnie kluczową akcję w 58. minucie, gdy wywalczyła rzut karny, a Magda Balsam dała Biało-Czerwonym prowadzenie 30:28. Później zaś asystowała przy trafieniu skrzydłowej na 31:29. Polki wygrały 32:30 i te dwa punkty zabiorą do drugiej fazy turnieju.

- Miazga, to były piękne emocje. Tak bardzo tego chciała i cała drużyna tego chciała. To było chyba widać - mówiła po spotkaniu w rozmowie z red. Szymonem Ratajczakiem w Viaplay. Kobylińska zdawała sobie sprawę z tego, że Polska mogła mocno ucierpieć na urazach Aleksandry Rosiak i Karoliny Kochaniak-Sala. Ta druga nie wróciła już do gry, na parkiecie wytrzymałą ledwie 16 minut. - To było dla nas mocne uderzenie, ale cieszę się, że wszystkie się podniosły. Dla niej wygrałyśmy ten mecz - powiedziała rozgrywająca CSM Bukareszt.