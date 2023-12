Koszmarny jubileusz polskiej kapitan. "Nie jest tak, że sobie pstrykniemy"

Monika Kobylińska znalazła jeden plus. Polki wciąż mogą wiele osiągnąć

Polska nie miała bowiem nic do powiedzenia. Do stanu 4:4 obie reprezentacje szły łeb w łeb, bo Niemkom odgryzała się Karolina Kochaniak-Sala. Kobylińska nie była w stanie nic zrobić, rywalki wysoko ją atakowały, nie pozwalały się napędzić. No i znakomicie skakały do bloku, rozbijały nasze zawodniczki fizycznie.