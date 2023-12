Koszmar reprezentacji Polski. To lanie od Niemiec będzie się śnić po nocach

Każdy reprezentantka Polski wiedziała, że mecz z Niemkami będzie jednym z dwóch najważniejszych w kontekście awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Dawał pierwsze miejsce w grupie , ale przede wszystkim ten wynik przechodził do zasadniczej części mundialu. I pozwalał uzyskać sporą przewagę nad wielkim rywalem.

Z Niemkami zaś Biało-Czerwone toczyły w ostatniej dekadzie niemal same zacięte spotkania, choć niemal zawsze to rywalki były górą. W mistrzostwach Europy trzy lata temu padł jednak remis, rok temu w Podgoricy nieznacznie lepsze były Niemki (25:23), choć to nasze zawodniczki prowadziły na 10 minut przed końcem dwoma trafieniami.