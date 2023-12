Koniec marzeń reprezentacji Polski, ale są życzenia. "To było coś pięknego"

Dania 32, Polska 22 - tak wyglądała tablica świetlna w hali Jyske Bank Boxen w Herning. Niemal 11 tysięcy kibiców świętowało, bo ich faworytki tym zwycięstwem zapewniły sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, powalczą więc o medal w tym samym obiekcie. I to bez względu na wynik ostatniego spotkania grupowego z Niemkami. Jeśli go wygrają, trafią na Chorwację lub Czarnogórę, inaczej ich rywalem będzie Szwecja.