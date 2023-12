Haniebne zachowanie kibiców. Polka nie wytrzymała. Ujawniła brutalną prawdę

Koszmar Polki. Po porażce zalała ją fala negatywnych komentarzy

"Pracuje nad sobą w każdym aspekcie: diety, odnowy, snu, techniki, czy mentalności. Robię wszystko to, co profesjonalny sportowiec powinien. Dlatego jestem dziś tu, gdzie jestem. Sport/rywalizowanie, wymaga dużo odwagi i pokory. Tak naprawdę trenuję nieustannie te dwie rzeczy. Stąd pochylam się nad tym co zawiodło. Natomiast jako profesjonalistka nie mam i nawet nie powinnam mieć poczucia winy, bo w żaden sposób nie jest konstruktywne, a tylko obciążyłoby moje ciało i umysł, co nie będzie dobre w żadnym aspekcie. Stąd nie traktuje tego co się wydarzyło jako porażki, a wyznacznik do pracy nad tą częścią mnie, która zrobiła bunt na pokładzie i mimo pełnej gotowości, którą miałam, zawiodła was i mnie wtedy kiedy chciałam najbardziej" - dodała.