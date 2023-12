Faworyt mistrzostw świata zagrał świetnie, ale Polka ma swoją teorię. Ciekawą

Polki planowały zupełnie inną defensywę, nie ustały. "Obroną wygrywa się trofea"

- Ciężki mecz, co było widać. Skończył się srogą porażką, ale wiedziałyśmy, że te 12 tys. ludzi na trybunach spowoduje, że będzie trudno. Dania to klasowy zespół, po prostu za dużo rzeczy u nas nie zagrało, byśmy były w stanie do samego końca grać jak równy z równym - powiedziała po spotkaniu w Viaplay polska skrzydłowa Magda Balsam.

I wyjaśniała, co konkretnie zawiodło: - Planowałyśmy o wiele mocniej stanąć w obronie, zabiła nas też skuteczność. Sama miałam dwie, trzy zmarnowane sytuacje, to sporo. Tak się mówi, że obroną wygrywa się wielkie trofea i mistrzostwa, to się tutaj właśnie sprawdza. Jak jesteśmy skuteczne, to możemy powalczyć, a dziś nie byłyśmy. Trzeba to sobie powiedzieć wprost - zaznaczyła.