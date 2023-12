Fatalny wynik dla Polek, byłe mistrzynie świata ograne. Odpadła jedna możliwość

Mistrzostwa świata są ważne same w sobie - co dwa lata toczy tu się walka o miano najlepszego zespołu globu. Pod względem prestiżu i tak jednak ustępują igrzyskom olimpijskim , w których rywalizacja odbywa się co cztery lata. W przyszłym roku będzie akurat wyjątkowo po trzech, złoto pragnie obronić Francja .

Pięć drużyn pewnych udziału w igrzyskach, jest wśród nich Brazylia. Polska mogła im kibicować

O pozostałe sześć lokat będzie się toczyć walka w trzech turniejach kwalifikacyjnych w kwietniu przyszłego roku. To właśnie szansa dla Polek , ale warunkiem jest niemal perfekcyjny występ w drugiej fazie w Herning. Pytanie, czy to w ogóle możliwe, skoro z Niemkami Biało-Czerwone przegrały aż 17:33 ?

Awans do tych turniejów wywalczy łącznie 12 zespołów, połowę stawki zajmą zespoły z miejsc od drugiego do siódmego na mundialu. Jeśli Norwegia czy Francja będą w tym gronie, a raczej tak, awansuje też ósmy zespół, czyli każdy z ćwierćfinalistów. Do dziś istniała jeszcze w miarę realna szansa, że także i o dziewiątą lokatę będzie warto walczyć, co byłoby jeszcze dobrym rozwiązaniem dla Polek. Wystarczyło, by któraś z drużyn mających już kwalifikację olimpijską, zachowała szansę na awans do ćwierćfinału - w ten sposób "zwolniłoby się" kolejne miejsce. Teraz już jest po sprawie - Angola i Korea Południowa pozostają bez punktów (po trzech zaliczanych meczach), zawiodła także Brazylia.