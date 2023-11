Dreszczowiec w starciu rywalek Polek. Rozstrzygnięcie dwie sekundy przed końcem

Szybkie Japonki zaskoczyły Niemką. Nie trwało to jednak długo

Niewiele jednak, co też zaskakiwało, wnosiła do gry Niemek Emily Bölk , jedna z liderek tej ekipy. Wysoka rozgrywająca, która niedawno grała dwukrotnie z Zagłębiem Lubin w Lidze Mistrzyń ze swoim FTC-Rail Cargo Hungaria, zdecydowanie górowała nad rywalkami wzrostem, ale z tego nie korzystała.

Wysoka przewaga drużyny z Europy. I fantastyczny finisz Japonii. Decydowała ostatnia akcja

Niemki po przerwie nie pozwoliły już na taką wymianę ciosów. Przede wszystkim bardziej skupiły się na obronie, grały blisko siebie, nie pozwalały na akcje 1 na 1. Japonia próbowała znaleźć sposób, wprowadziła do gry drugą obrotową w miejsce bramkarki, ale niewiele to zmieniło. Dzięki Annice Lott i Antje Döll odskoczyły na trzy bramki, w tym zaciętym starciu to już było sporo. Zwłaszcza, że bardzo mądrze grę Niemek prowadziła Grijseels - gdy trzeba było, zwalniała grę, potrafiła współpracować z kołową i skrzydłowymi. To na nią będą musiały zwrócić uwagę Polki już w poniedziałek.