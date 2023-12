Dreszczowiec, który przejdzie do historii. Starcie gigantów z jedną bohaterką

Przedwczesny finał mistrzostw świata - to była powszechna opinia przed pierwszym piątkowym starciem Norwegii i Danii. Dwaj najwięksi faworyci mistrzostw świata zmierzyli się już w półfinale, już teraz doszło do rewanżu za zeszłoroczny finał mistrzostw Europy. I to był kapitalny bój, w którym Dania miała już sześć bramek przewagi, a jednak rzutem na taśmę doprowadziła do dogrywki. A w niej wszystkie sześć bramek dla Norwegii rzuciła Henny Reistad. W tym ostatnią, równo z syreną, na 29:28.