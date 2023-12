Całkowity zwrot akcji, Polki znów w grze. Sensacja, faworyt mundialu ograny

Polska wygrała w czwartek z Serbią po dramatycznym meczu 22:21, a to oznaczało podtrzymanie nadziei na wywalczenie co najmniej drugiego miejsca w grupie. Tylko dwa zespoły zagrają w ćwierćfinale, a jednak po pierwszej fazie Niemki i Dunki miały sytuację komfortową.

Jeśli ktoś stawiał w polskiej ekipie, która z tych drużyn może się gdzieś poślizgnąć, to raczej jednak wybierano Niemki. Nie Dunki, grające u siebie, mające kadrę pełną gwiazd. A jednak stało się inaczej.

Co zrobiły Japonki? To przejdzie do historii piłki ręcznej w ich kraju

Polscy kibice mogli zwiesić głowy, gdy po godz. 19.30 zakończyło się spotkanie Niemiec i Rumunii - choć ten drugi zespół przez 40 minut dominował, to jednak Niemki wygrały 24:22.

I po nich na parkiet wyszły Japonki i Dunki. Wszystko szło zgodnie z planem - w 6. minucie wicemistrzynie Europy wygrywały 4:1, w 10. zaś 6:3. I wtedy stało się coś dziwnego - Japonki zaczęły pokazywać, ze świetne momenty w starciach z Niemcami czy Polską, choć przegranych, nie były przypadkiem. Pomysłowymi akcjami rozbijały duńską defensywę, to one w 23. minucie objęły prowadzenie 10:8,. Kibice przecierali oczy ze zdumienia. I nie inaczej było w drugiej połowie.

Mistrzowska akcja na wagę zwycięstwa. Wcześniej Dunki odrobiły cztery bramki straty

W niektórych momentach przewaga Japonek sięgała czterech bramek, na 10 minut przed końcem wciąż były trzy trafienia różnicy (23:20). Kapitanie w ekipie wicemistrzyń Azji broniła Sakura Kametani, to był mecz na światowym poziomie. W 52. minucie Dunki mogły zdobyć kontaktową bramkę, ale świetnie w bramce spisała się Sakura Kametani. Za chwilę Japonki wywalczyły rzut karny, do tego jeszcze karę dla rywalki, a Saki Hattori podwyższyła na 24:21. Wydawało się, że już nic odbierze pomysłowo grającym Japonkom zwycięstwa.

Radość Hikaru Matsumoto, autorki ostatniej bramki w meczu z Danią / EPA/Bo Amstrup / PAP/EPA

Dania jednak swoimi indywidualnościami potrafiła odrobić stratę jednej bramki, za chwilę drugiej. W ostatniej minucie dostała też szansę wyrównania - skorzystała z tego Mie Højlund. Zostało niespełna 20 sekund, był remis 26:26, piłkę miały Japonki.

I zagrały akcję godną finału mundialu - Natsuki Aizawa wrzuciła ze środka, a Hikaru Matsumoto wyskoczyła z lewego skrzydła, złapała piłkę w powietrzu nad polem bramkowym i pokonała bramkarkę Altheę Reinhardt. Radość drużyny kilka sekund później była niesamowita - to zdecydowanie największa sensacja w całym turnieju.

Sakura Kametani - jednak z głównych autorek wielkiego sukcesu Japonii / EPA/Bo Amstrup / PAP/EPA

Polki mają teraz wszystko w swoich rękach, jeśli wygrają z Danią i Rumunią, zagrają w 1/4 finału.

Dania - Japonia 26:27 (12:12)

Tabela grupy III:

1. Niemcy - 3 mecze - 6 punków - bramki: 88:69

2. Dania - 3 mecze - 4 punkty - bramki: 90:71

3. Polska - 3 mecze - 4 punkty - bramki: 71:84

4. Japonia - 3 mecze - 2 punkty - bramki: 87:89

5. Rumunia - 3 mecze - 2 punkty - bramki: 82:91

6. Serbia - 3 mecze - 0 punktów - bramki: 70:84

Statystyki meczu Dania 26 - 27 Japonia Kary dwuminutowe 5 2 Rzuty karne 2 5 Gole z rzutów karnych 2 3 Nietrafione rzuty karne 0 2 Obronione rzuty karne 2 0 Czerwone kartki 0 0 Żółte kartki 1 0 Niebieskie kartki 0 0 Gra w przewadze 0 0 Faule 0 0 Faule ofensywne 0 0 Strzały na bramkę 38 39

