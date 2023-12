Bohaterka Polek mogła już nie zagrać. "Cudotwórcy" pracowali po nocach

- Mamy najlepszy zespół na świecie i najlepszych fizjoterapeutów. Muszę to powiedzieć - stwierdził przed spotkaniem z Niemkami trener reprezentacji Polski Arne Senstad. Był wzruszony, bo jego sztabowi medycznemu udało się doprowadzić do stanu umożliwiającego grę Karoliny Kochaniak-Sala , jednej z liderek drużyny.

Wielki pech polskiej rozgrywającej, ten uraz mógł mieć fatalne skutki. Udało się wrócić

Rozgrywająca Zagłębia Lubin doznała kontuzji jeszcze w pierwszej połowie spotkania z Japonią . Z boku nie wyglądało to poważnie - już po spotkaniu badania wykazały ostre skręcenie stawu skokowego . Szczęście w nieszczęściu, że obyło się bez zerwania któregoś z więzadeł, ale i tak sytuacja stała się niemal krytyczna . Do meczu z Niemkami zostały dwie doby, fizjoterapeuci: Krzysztof Demko , Michał Bartkowiak i Tomasz Kulicki mieli więc niełatwe zadanie.

Cenne zwycięstwo, w sobotę będzie znacznie trudniej. Gospodarz mundialu to potęga

Polska nie straciła jeszcze wtedy szansy na awans do ćwierćfinału, do drugiej fazy mundialu awansowała z dwoma zwycięstwami. Do tabeli liczyło się jednak tylko jedno, 32:30 z Japonią . Aby pozostać w grze o medale, w czwartek Biało-Czerwone musiały ograć Serbię.

A czy boli? - Jest OK, zostawmy to - ucięła temat po meczu.

A przecież Polska po kilku minutach przegrywała już 0:4, musiała gonić. - Bardziej to my źle weszłyśmy w to spotkanie niż Serbki zagrały dobrze. Wydaje mi się, że gdybyśmy od początku grały swoją grę w ataku i tak agresywnie broniły, to nie musiałybyśmy gonić. Dobrze, że byłyśmy dalej, że to wszystko ruszyło - powiedziała Kochaniak-Sala. I zapewniła, że z takim właśnie nastawieniem polskie zawodniczki będą chciały zagrać w sobotę z Danią.