A więc mamy finał marzeń. Kapitalny mecz Francji, co za forma!

Większa uwaga kibiców w Europie skupiała się na pierwszym półfinale w Jyske Bank Boxen w Herning, bo przecież jeśli ktoś miał powstrzymać Norwegię w drodze po kolejne złoto na wielkiej imprezie, to właśnie Dania - czekająca na taki sukces od wielu lat. Stało się inaczej, po pasjonującym do ostatniej sekundy dogrywki thrillerze Norwegia wygrała 29:28 .

Tyle że to właśnie w drugim półfinale, stojącym może trochę w cieniu, zmierzyły się jedyne dwa zespoły, które w tym turnieju były niepokonane. W przypadku Francji to aż tak bardzo nie dziwiło, postawa Szwecji, choć to zespół ze światowej czołówki, była już jednak pewnym zaskoczeniem. To jednak dziś Skandynawki czekał pierwszy naprawdę poważny sprawdzian. A "Trójkolorowym" mają coś do udowodnienia - choćby za przegrany półfinał igrzysk w Tokio czy ćwierćfinał poprzednich mistrzostw świata. Co tu zresztą dużo mówić, ostatni raz Szwecja ograła Francję, gdziekolwiek, nawet w starciu towarzyskim, dziewięć lat temu...