Dwóch Vujoviciów powstrzymanych przez Francję, to wystarczyło

Branko Vujović co chwilę nadziewał się albo na blok mistrzów olimpijskich, albo na bramkarza Vincenta Gerarda. W pierwszej połowie rozgrywający Czarnogóry trafił raz na sześć prób, Milos Vujović nie dodał ani jednego gola, choć próbował trzykrotnie. Na przeszkodzie stał bramkarz Vincent Gerard. Bronił koncertowo - już w pierwszym fragmencie odbił kilka piłek w znakomitych sytuacjach rywali, później dołożył do tego dwa rzuty karne. Spokojnie grająca Francja odskoczyła na 10-5, ale nie forsowała tempa. Momentami jakby lekceważyła rywala. Czarnogóra doprowadziła do wyniku 9-12, miała poprzeczkę w kontrataku, później kolejne okazje. Przegrała pierwszą połowę 13-16, czyli niemal tak samo, jak rok temu w mistrzostwach Europy (12-16).

Francja rzuciła drugi skład. Przewaga się... powiększyła

Widać było, że graczom z Czarnogóry chęci nie brakowało, ale za to skuteczność wołała o pomstę do nieba. Jak w 42. minucie, gdy po dwóch kapitalnych wrzutkach Branko Vujović rzucał z pięciu metrów do bramki i trafił we wracającego do niej Gerarda. A odbitą piłkę wziął w ręce Dylan Nahi i rzutem przez całe boisko trafił do pustej bramki. A później do pustej bramki trafił też rezerwowy bramkarz Remi Desbonnet, czym pogrążył rywala. A kibice "Trójkolorowych" w swoim uniesieni odśpiewali w ostatniej minucie "Marsyliankę".