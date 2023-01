Zacięty bój Polaków z mistrzami olimpijskimi. "Nie spuszczamy głów"

Porażka nie oznacza, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Co więcej, przed turniejem to Francja była zdecydowanym faworytem, tak że ta porażka, choć boli, to niewiele zmienia w kontekście naszego wyjścia z grupy. Co zresztą podkreślają sami zawodnicy. - Nie spuszczamy głowy. Na pewno jeszcze będziemy oglądać ten mecz, ocenimy co wyszło dobrze, a co źle. No i walczymy dalej. Wiedzieliśmy, że wygrana z Francją to będzie duży plus, ale nadal mamy takie same szanse na awans jak wcześniej - ocenił Ariel Pietrasik.