Wyspy Zielonego Przylądka postawiły się Brazylii. Wiele nie brakowało!

Niespodziewania przegrana Islandii w sobotę z Węgrami sprawiła, że w grupie D zrobiło się bardzo ciekawie. Awans do dalszej fazy mieli już zagwarantowany Węgrzy i Portugalczycy, ale nie Islandia - przez wielu fachowców uważana za ten zespół, który może być czarnym koniec całego turnieju. Przy życiu pozostała bowiem m.in. Korea Południowa, której wygrana nad Islandią różnicą sześciu bramek dawała trzecie miejsce w grupie, właśnie kosztem Islandczyków.

Islandia szybko załatwiła sprawę - Korea wysoko pokonana!

Tyle że Islandczycy nie mieli zamiaru czekać na jakieś sensacyjne rozstrzygnięcia i szybko zabrali się do roboty. Gdy niemieckie sędzie w 3. minucie usunęły z boiska po jednym graczu każdej drużyny i zrobiło się sporo przestrzeni, momentalnie wykorzystali swoje okazje. W 7. minucie Islandia prowadziła już 6-1 i nie było żadnych symptomów świadczących o tym, że Korea może coś tu jeszcze zdziałać. Przewaga jakościowa wyspiarzy z Europy była bardzo wyraźna, a popisy strzeleckie urządzali sobie obaj skrzydłowi. Bjarki Mar Elisson trafił wszystkie pięć rzutów w pierwszej połowie, a Odinn Thor Rikhardsson - osiem na dziesięć oddanych. Razem zdobyli 13 bramek, tyle ile wszyscy Koreańczycy przez 30 minut.

Islandia konsekwentnie powiększała prowadzenie w drugiej połowie, a wypełniona kibicami w niebieskich koszulkach hala w Kristanstad świętowała. Fani czekali na 40. trafienie, ale na próżno. Ich faworyci mieli blisko trzy minuty na to, by rzucić dwie bramki, ale najpierw Viggo Kristjansson przegrał pojedynek z koreańskim bramkarzem, a po chwili Islandczycy w kontrze dwóch na jednego rzucili sobie piłkę w nogi. Nie miało to większego znaczenia, bo i tak wysoko wygrali.