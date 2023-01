On spotkania pierwszej fazy mistrzostw oglądał z trybun, ale kiedy tylko wszedł do bramki, spisywał się świetnie. W starciu z Hiszpanią obronił kilka trudnych rzutów, a z Czarnogórą został wybrany najlepszym graczem spotkania. Nie chciał jednak dywagować na temat tego, czy nie za późno wszedł do bramki reprezentacji. - W ogóle nie patrzę na to, czy zagrałem za późno, czy za wcześnie. Skupiam się tylko na kolejnym spotkaniu. Mecze z Hiszpanią i Czarnogórą były nieco lepsze w moim wykonaniu. Dziś pierwsza połowa była dobra, ale drugą zacząłem słabo, wpadło cztery czy pięć rzutów i zmieniliśmy się z Adasiem Morawskim, który zagrał bardzo dobre spotkanie. Nieważne, kto broni. Gramy dla reprezentacji i to reprezentacja ma wygrywać.