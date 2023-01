Polska reprezentacja przegrała z mistrzem olimpijskim dwoma bramkami, ale pokazała wielką wolę walki i napsuła krwi wielkiemu faworytowi. Francja dopiero w samej końcówce odskoczyła na trzy bramki i utrzymała zaliczkę do ostatniej syreny. - To nie jest wstyd, że przegraliśmy z nimi. Jeśli zbudujemy się na pozytywnych akcjach z tego spotkania i ze Słowenią zagramy na takim samym poziomie jak dziś, to może być dobrze. Nie musimy się teraz dołować, takie już są turnieje, że trzeba myśleć o kolejnym przeciwniku. Dla nas ważna jest już tylko Słowenia - mówił gracz DHfK Lipsk.

Maciej Gębala: Też mamy paru dużych chłopaków

Czego zabrakło w środę Polakom, by sprawić sensację i zabrać choć punkt kandydatowi do mistrzostwa świata? - Były dwie takie fazy, w pierwszej i drugiej połwoie, gdzie popełniliśmy za dużo błędów, a oni biegali do kontr. To nas dobiło. Że nie wykorzystaliśmy gry w przewadze? Nie mam tego fragmentu w głowie, ale to nasze błędy były kluczowe, sami zrobiliśmy sobie pod górkę. Owszem, Francuzi nas trochę do nich zmuszali - analizował Gębala, który musiał przepychać się z rosłymi rywalami.