Polska zagra wieczorem ze Słowenią - początek spotkania w katowickim "Spodku" o godz. 20.30. To absolutnie kluczowy mecz dla obu drużyn. Regulamin i harmonogram mundialu jest bowiem tak skonstruowany, że jedni i drudzy już dziś walczą o przedłużenie nadziei na awans do ćwierćfinału, a tym samym - uzyskanie miejsca w jednym z kwalifikacyjnych turniejów przedolimpijskich. Przegrany raczej pojedzie do Krakowa na drugą fazę mistrzostw bez większych nadziei na awans.