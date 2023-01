Na trybunach w "Spodku", o dziwo, bardziej liczną grupę kibiców miała Algieria i dopóki ich zespół trzymał bliski dystans do europejskiego rywala, głośno wspierali swój zespół. Tak było przez 35 minut, później ucichli.

Początek dla Serbów, Algierczycy się nie poddali

Do 20. minuty Algieria była w stanie utrzymać tempo rywali, przy stanie 12-13 miała nawet idealną szansę na remis. Nie wykorzystała jej, a już po chwili serbska młodzież zapewniła tej drużynie względny komfort.

Stefan Dodić, wypożyczony z Kielc do Zagrzebia, pokazał w "Spodku" wielkie umiejętności. Ma dopiero 19 lat / Janek Skarżyński / AFP

Bardzo dobre wejście na boisko zaliczył bowiem Stefan Dodić, 19-latek formalnie będący graczem Industrii Kielce, ale wypożyczony do PPD Zagrzeb. Wtórował mu Uros Borzas - starszy o cztery lata, ale też ogrywający się w jednym ze słabszych zespołów Ligi Mistrzów, czyli Elverum. Ich akcje sprawiły, że Serbowie odskoczyli na cztery gole (16-12). Mieli więc już nieco łatwiej.

Kilka minut i po sprawie. Jakość Serbii wzięła górę

Dwie, trzy, cztery bramki różnicy - taki dystans łatwo jeszcze w piłce ręcznej odrobić. I to w krótkim czasie. Algieria wiedziała, że jak raz odpuści, to już do gry nie wróci. I tak się stało po 35. minucie - dwa błędy zespołu z Afryki w ataku, dwie kontry Serbów i już było 22-17. Wkrótce obaj trenerzy zrozumieli, że w tym spotkaniu sensacji nie będzie - wpuścili więc na boisko rezerwowych, a ci prezentowali radosną piłkę ręczną.